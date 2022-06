(Di giovedì 23 giugno 2022)» sui toni di un intervento mosso da «». Maraha commentato gli attacchi rivolti a Giorgiadopo l’intervento in Spagna, a sostegno della candidata di Vox inMacarena Olona.: «Quella è, ci mette» Intervistata da Sky Tg24, il ministro per il Sud, già ministro per le Pari opportunità, ha spiegato che quell’intervento «non mi ha meravigliato». «Non mi sono stupita. Quella è Giorgia, è fatta così. C’è chi vede violenza in quel modo di fare o vede un modo retrogrado, io – ha chiarito– ci vedo un eccesso di». Dunque, «per me sono ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Carfagna: «Sul discorso di Meloni in Andalusia critiche pretestuose. La sua è passione» - bolla_silvio : @SkyTG24 @mara_carfagna @MariaLatella Draghi ha dimostrato di essere un incapace ed è stato asfaltato sul suo campo… - MarceVann : RT @LupodiBrughiera: 5/ Questo 'soggetto politico' (leggi: la mano Neocon U$A sul Sud Italia) aveva bisogno di due fedeli nomi rappresentat… - matteoc1951 : RT @LupodiBrughiera: 5/ Questo 'soggetto politico' (leggi: la mano Neocon U$A sul Sud Italia) aveva bisogno di due fedeli nomi rappresentat… - CarloneDaniela : RT @LupodiBrughiera: 5/ Questo 'soggetto politico' (leggi: la mano Neocon U$A sul Sud Italia) aveva bisogno di due fedeli nomi rappresentat… -

... Carlo Calenda, Matteo Renzi, Giovanni Toti, Mara, Luigi Brugnaro. Sono almeno sei gli ... Perchétavolo ci sono profonde incompatibilità (politiche ma soprattutto caratteriali), quella tra ......costa adriatica sono convocati per approvare e firmare con la Ministra per il Sud Marail ... A questa paginasito del Comune, potete leggere i dettagli dei progetti: https://bit.ly/3xOdvZG. ...Di Maio, Calenda, Renzi, Toti, Carfagna e Brugnaro: i nomi in campo per aggregare consensi e non rischiare di sparire alle elezioni. Tra incompatibilità politiche e caratteriali, chi diventerà il capo ...“È ufficiale, un risultato inseguito dall’inizio del nostro mandato, è finalmente arrivato: il 28 giugno sottoscriveremo il Contratto di Sviluppo di Brindisi con il Ministro per il Sud e la Coesione t ...