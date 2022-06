Calciomercato Monza: accordo con l’Inter per Sensi (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato Monza, trovata l’intesa con l’Inter per Sensi. Al lavoro adesso per convincere il calciatore ad accettare il trasferimento Il Monza ha trovato l’intesa con l’Inter per il prestito secco di Stefano Sensi ai brianzoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, c’è l’accordo tra i club e l’ultima cosa che rimane da fare è convincere il calciatore ad accettare il trasferimento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022), trovata l’intesa conper. Al lavoro adesso per convincere il calciatore ad accettare il trasferimento Ilha trovato l’intesa conper il prestito secco di Stefanoai brianzoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, c’è l’tra i club e l’ultima cosa che rimane da fare è convincere il calciatore ad accettare il trasferimento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, accordo fra @Inter e @ACMonza per il prestito secco di Stefano #Sensi: ora deciderà il calciatore - DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | Adriano #Galliani nella sede dell’@Inter per trattare #Pinamonti - GiovaAlbanese : #Antonelli, diesse del #Monza, nella sede milanese della #Juventus per chiedere il prestito di #Miretti ??… - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Monza, incontro con l'Inter per Pinamonti - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Galliani annuncia: 'Abbiamo parlato di Sensi con l'Inter. Pinamonti? Forse no...' -