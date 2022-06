Bollettino Covid di giovedì 23 giugno | 56 166 casi e 75 morti | oltre 100 ricoverati in più

Pubblicità

repubblica : Covid, il bollettino: 56.166 casi e 75 morti. Il tasso di positivita' sale al 22,6% - Corriere : ???? ULTIM'ORA - I dati di oggi - telodogratis : Covid oggi Italia, 56.166 contagi e 75 morti: bollettino 23 giugno - beverlytozier3 : RT @SkyTG24: Covid Sicilia, 4.349 casi: tasso di positività al 18,8 per cento - infoitsalute : Covid oggi Italia, 56.166 contagi e 75 morti: bollettino 23 giugno -

Continua a crescere la curva dei contagi da- 19 in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si registrano 6.154 nuovi casi contro i 5.663 di ieri. Ilregionale segnala anche 8 decessi. ...in Italia , ildi giovedì 23 giugno 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 56.166 su 248.042 tamponi (ieri erano stati 53.905 su 246.512 ...(Adnkronos) - Sono 1.999 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 giugno 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino ...VARESE – Oggi nel Varesotto altri +726 casi positivi al coronavirus, se ne sono registrati +920 in Brianza e sono stati +474 nel Comasco. In Lombardia stabili i ricoverati nelle terapie ...