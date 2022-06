Approvazione Biden | indice al 42%

(Di giovedì 23 giugno 2022) Non accenna a migliorare l’didel presidente americano Joe. I sondaggi non sembrano rilevare grandi cambiamenti rispetto al mese scorso, con solo il 42% degli elettori intervistati che afferma di approvarne l’operato. In cima alla lista delle preoccupazioni vi è l’inflazione, ma anche il crimine viene considerato da una buona porzione della

In corso la riunione del Consiglio europeo in merito all'delle candidature di Ucraina ...: 'Aumentare pressioni su Mosca con nuove sanzioni'. Il presidente americano chiederà al G7 ...Un precedente sondaggio di questo mese, condotto da Reuters e Ipsos, suggeriva che l'del Presidenteera scesa al 39%, quasi il minimo da quando è entrato in carica. Il Presidente è ... Via le tasse sulla benzina. La mossa (anche elettorale) di Biden L'approvazione del presidente Joe Biden rimane stazionaria rispetto al mese scorso, con i sondaggi che si attestano al 42%.E' l'immagine dell'inchiesta mondiale del Pew Research Center, che registra come anche all'estero il presidente democratico, che era stato accolto ...