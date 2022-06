Altro che Inter, il futuro di Dybala potrebbe essere con un’altra big di A! (Di giovedì 23 giugno 2022) Il buono, il brutto ed il cattivo; lui, lei e l’altra: insomma, esempi di triangoli nella storia ci sono stati eccome. Quella che si sta prospettando per Paulo Dybala è una lunga estate piena di chiacchierate, Interessi e primi approcci. D’altra parte c’era d’aspettarselo. L’argentino per le altre squadre di A è stato a lungo come quella ragazza che vorresti tanto si lasciasse con il suo fidanzato per provarci. Finalmente l’occasione si è palesata e le pretendenti non mancano. Innanzitutto l’Inter, acerrimi rivali dei bianconeri, per i quali il solo fatto che il loro ex idolo fosse stato accostato ai colori nerazzurri li rendeva pieni di rabbia; ma anche la Roma, con Tiago Pinto e Mourinho ci ha provato in ogni modo per portarlo all’ombra del Colosseo, giocandosi anche la carta Totti. Dybala Inter ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 giugno 2022) Il buono, il brutto ed il cattivo; lui, lei e l’altra: insomma, esempi di triangoli nella storia ci sono stati eccome. Quella che si sta prospettando per Pauloè una lunga estate piena di chiacchierate,essi e primi approcci. D’altra parte c’era d’aspettarselo. L’argentino per le altre squadre di A è stato a lungo come quella ragazza che vorresti tanto si lasciasse con il suo fidanzato per provarci. Finalmente l’occasione si è palesata e le pretendenti non mancano. Innanzitutto l’, acerrimi rivali dei bianconeri, per i quali il solo fatto che il loro ex idolo fosse stato accostato ai colori nerazzurri li rendeva pieni di rabbia; ma anche la Roma, con Tiago Pinto e Mourinho ci ha provato in ogni modo per portarlo all’ombra del Colosseo, giocandosi anche la carta Totti....

