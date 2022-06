Viabilità Roma Regione Lazio del 22-06-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 giugno 2022) DEL 22 GIUGNOORE 1120 SARA SPANO' BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLALA SITUAZIONE VA MIGLIORANDO SULL'INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGITA INTERNA TRA VIA PRENESTINA E VIA TUSCOLANA SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA IL RACOCRDO E TOMBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SU VIA NETTUNENSE TRA VIA VALLELATA E CAMPO LEONE ANCHE QUI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE RICORDIAMO CHE PER UN GUASTO IDRICO IN VIA DI ACQUA ACETOSA DA QUESTA MATTINA È CHIUSO LO SVINCOLO IN DIREZIONE DECIMA ALL'ALTEZZA DEL SOTTOVIA PONTINA. DA SARA SPANO' E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L'ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral