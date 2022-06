Una Vita, anticipazioni 23 giugno 2022: Valeria indaga su Aurelio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Genoveva farà in modo che Valeria inizi ad avere dei dubbi su Aurelio e cerchi informazioni sul suo conto. La Salmeron, nel corso della puntata Una Vita del 23 giugno 2022 in onda su Canale 5 alle ore 14:10, parlerà apertamente di Anabel davanti a lei e la pianista deciderà di indagare sul passato del Quesada. Nel frattempo, l'uomo minaccerà la consorte per essere stata nuovamente così indiscreta. anticipazioni Una Vita puntata giovedì 23 giugno 2022 su Canale 5 Le difficoltà economiche per la famiglia Rubio sembreranno non avere fine e a quanto pare dovranno fare ulteriori sacrifici oltre a quelli che stanno già facendo per poter fare fronte alle spese di ristrutturazione dell'appartamento. Rosina, infatti, farà una ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Genoveva farà in modo cheinizi ad avere dei dubbi sue cerchi informazioni sul suo conto. La Salmeron, nel corso della puntata Unadel 23in onda su Canale 5 alle ore 14:10, parlerà apertamente di Anabel davanti a lei e la pianista deciderà dire sul passato del Quesada. Nel frattempo, l'uomo minaccerà la consorte per essere stata nuovamente così indiscreta.Unapuntata giovedì 23su Canale 5 Le difficoltà economiche per la famiglia Rubio sembreranno non avere fine e a quanto pare dovranno fare ulteriori sacrifici oltre a quelli che stanno già facendo per poter fare fronte alle spese di ristrutturazione dell'appartamento. Rosina, infatti, farà una ...

Pubblicità

juventusfc : Anche quest’anno le iconiche strisce bianconere si fondono con i colori dell’arcobaleno e danno vita a un’esclusiva… - Corriere : Incidenti sul lavoro, 4 morti in poche ore. A Lecce un 72 enne ha perso la vita dopo una caduta dall’impalcatura - Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: Vogliamo ricostruire per ridare una casa alle famiglie che l’hanno persa, per riportare i bambini… - hmyricae : @PdorKmerson @_prophetissa @onaitsabes @fabius10scudi @Vvarenkap Ringrazia la Madonna che non debba vivere una vita… - StefanoZorzoli : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO????????EMERGENZA TRASFERIMENTI ??Francesca?? 3358025999??STAFFY??dolcissima bullina 8 anni, bellissima e di una… -