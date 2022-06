Un terremoto mette in ginocchio l'Afghanistan: bilancio dei morti drammatico (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un terremoto devastante ha colpito una regione rurale e montuosa dell'Afghanistan orientale, uccidendo almeno 1.000 persone e ferendone altre 1.500. Si tratta di uno dei terremoti più mortali degli ultimi decenni, secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa statale. I funzionari del governo afghano hanno avvertito che il bilancio, già drammatico, potrebbe ancora aumentare. Il sisma, di magnitudo 6.1, ha avuto il suo epicentro nella provincia di Paktika, a circa 50 chilometri a sud-ovest della città di Khost, secondo il vicino Dipartimento meteorologico del Pakistan. Una regione remota del Paese, vicino al confine con il Pakistan, difficile da raggiungere. Le prime informazioni sono state poche e frammentante, mentre i primi filmati arrivati dai villaggi nascosti nelle montagne della zona hanno mostrato i residenti ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Undevastante ha colpito una regione rurale e montuosa dell'orientale, uccidendo almeno 1.000 persone e ferendone altre 1.500. Si tratta di uno dei terremoti più mortali degli ultimi decenni, secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa statale. I funzionari del governo afghano hanno avvertito che il, già, potrebbe ancora aumentare. Il sisma, di magnitudo 6.1, ha avuto il suo epicentro nella provincia di Paktika, a circa 50 chilometri a sud-ovest della città di Khost, secondo il vicino Dipartimento meteorologico del Pakistan. Una regione remota del Paese, vicino al confine con il Pakistan, difficile da raggiungere. Le prime informazioni sono state poche e frammentante, mentre i primi filmati arrivati dai villaggi nascosti nelle montagne della zona hanno mostrato i residenti ...

Pubblicità

acf_italia : Siamo vicini al popolo afghano e alle famiglie che in queste ore stanno soffrendo l’impatto drammatico di una catas… - Nursar70 : Non bastavano i talebani.... Ci si mette pure il terremoto... #Afghanistan #AfghanistanEarthquake #earthquake… - krudesky : RT @tempoweb: Terremoto grillino, Luigi #DiMaio accusa: “Il #M5S mette in difficoltà il #governo, livore contro di me” #nato #armi #ucraina… - BerniCurenai : Terremoto grillino, Luigi #DiMaio accusa: “Il #M5S mette in difficoltà il governo, livore contro di me” - Giusepp17413380 : RT @tempoweb: Terremoto grillino, Luigi #DiMaio accusa: “Il #M5S mette in difficoltà il #governo, livore contro di me” #nato #armi #ucraina… -