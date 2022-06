Ultim’ora | salta una panchina in Serie A! Scelto il sostituto

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 22 giugno 2022) La notizia era nell’aria ormai da tempo, ma adesso siamo a un passo dall’ufficialità: Thiago Motta è pronto a lasciare lo Spezia. Nonostante l’ottima stagione, che si è conclusa con una salvezza relativamente tranquilla, il tecnico italo-brasiliano dice addio al club ligure. Quest’ultimo, a sua volta, ha deciso di puntare su Luca Gotti come, in uscita dall’Udinese dopo che i friulani hanno ingaggiato Gabriele Cioffi in vista della prossima stagione. Il passaggio di testimone dovrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, dopo gli insistenti rumors che hanno caratterizzato le ultime settimane in casa Spezia. Luca Gotti (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)Stando a quanto si apprende dal portale tuttomercatoweb.com, entro venerdì sarà firmata la risoluzione dell’accordo attualmente in essere tra Thiago Motta e lo Spezia, con la conseguente firma di ...