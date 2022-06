Ucraina, Roberta Metsola: 'Contro i ricatti di Mosca bisogna sganciarsi dall'energia russa' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Guerra in Ucrain a e strategie politiche. "I tentativi della Russia di destabilizzare l'Ue e il vicinato devono essere contrastati. Per difendere la democrazia e libertà". Così via Twitter la ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 giugno 2022) Guerra in Ucrain a e strategie politiche. "I tentativi della Russia di destabilizzare l'Ue e il vicinato devono essere contrastati. Per difendere la democrazia e libertà". Così via Twitter la ...

