Ucraina, Di Maio: "Non possiamo permetterci ambiguita'" (Di mercoledì 22 giugno 2022) "In Parlamento c'e' stato un voto che delinea la posizione dell'Italia e che ribadisce l'appartenenza all'area euro - atlantica e non poteva essere altrimenti perche' non e' il momento per le ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) "In Parlamento c'e' stato un voto che delinea la posizione dell'Italia e che ribadisce l'appartenenza all'area euro - atlantica e non poteva essere altrimenti perche' non e' il momento per le ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato ricevuto in serata al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarel… - Agenzia_Ansa : Di Maio: 'Da oggi inizia un nuovo percorso. Abbiamo bisogno di aggregare i migliori talenti e le migliori capacità,… - Corriere : Di Maio: «Dovevamo scegliere da che parte stare della storia, con l’Ucraina o la Russia» - PpPagliaro : RT @elevisconti: Conte bluffava, come aveva previsto Renzi. E sosterrà l’invio delle armi in Ucraina, come chiedeva Di Maio. - titzbiltz : RT @elevisconti: Conte bluffava, come aveva previsto Renzi. E sosterrà l’invio delle armi in Ucraina, come chiedeva Di Maio. -