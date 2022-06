TgLa7d del 22 giugno 2022

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Draghi alla Camera, approvata risoluzione di maggioranza sull'Ucraina Nasce nuova formazione politica "Insieme per il futuro" Vertice Ue sul tetto al prezzo del gas russo. No intesa Al via l'Esame di ...

Tornano le prove scritte - Draghi alla Camera, approvata risoluzione di maggioranza sull'Ucraina Nasce nuova formazione politica "Insieme per il futuro" Vertice Ue sul tetto al prezzogas russo. ...Draghi: sostegno a Kiev come chiesto dal Parlamento M5s si spacca, DI Maio raccoglie firme per nuovo partito Siccità: campi centrali all'asciutto. Il nord più colpito Covid, allarme di Parisi: non è ... TgLa7d del 21 giugno 2022 Altro femminicidio, questa volta in provincia di Lecce. Una donna di 38 anni è stata uccisa la scorsa notte a Novoli, comune a nord del capoluogo salentino. La donna è stata assassinata, con un coltel ...Valori %. Sondaggio realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4581 non rispo ...