Sportitalia | “Deulofeu al Napoli | l’Udinese vuole Gaetano La proposta di De Laurentiis”

Il Napoli vuole acquistare Gerard Deulofeu dall'Udinese che però chiede in Gianluca Gaetano centrocampista classe 2000, la notizia viene lanciata da Sportitalia. Il club di Aurelio De Laurentiis è forte su Deulofeu, giocatore che la scorsa stagione ha segnato 13 gol e si è fatto notare anche per ottime giocate. A 28 anni Deulofeu cerca il grande salto in una squadra importante, dopo essere passato da Barcellona, senza però mai 'scoppiare' veramente. Lo spagnolo ha scelto il Napoli come sua futura destinazione, ma ora tocca a De Laurentiis chiudere l'affare con Pozzo. Secondo Michele Criscitiello di Sportitalia il Napoli per Deulofeu

