Siccità, l’arcivescovo di Milano annuncia un rosario per la pioggia: e subito in città piove (Di mercoledì 22 giugno 2022) l’arcivescovo indice una preghiera per la pioggia. E subito, come per magia, a Milano piove. È bastato l’annuncio di monsignor Mario Delpini di voler invocare l’acqua dal cielo per produrre, tra martedì e mercoledì, un paio di veloci temporali che hanno rinfrescato l’aria della metropoli e alleviato le sofferenze di agricoltori e allevatori. In ogni caso, sabato 25 giugno in tre diverse chiese di campagna Delpini invocherà ancora la pioggia insieme ai fedeli, con le mani giunte verso il cielo, recitando il rosario e chiedendo a Dio e alla Madonna il “dono vitale” che aiuti le terre flagellate dalla mancanza d’acqua. E insistendo che, una volta che il dono arriverà, se ne faccia “un uso saggio”. “Nel tempo della guerra, la preghiera. Nel tempo della pandemia, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022)indice una preghiera per la. E, come per magia, a. È bastato l’annuncio di monsignor Mario Delpini di voler invocare l’acqua dal cielo per produrre, tra martedì e mercoledì, un paio di veloci temporali che hanno rinfrescato l’aria della metropoli e alleviato le sofferenze di agricoltori e allevatori. In ogni caso, sabato 25 giugno in tre diverse chiese di campagna Delpini invocherà ancora lainsieme ai fedeli, con le mani giunte verso il cielo, recitando ile chiedendo a Dio e alla Madonna il “dono vitale” che aiuti le terre flagellate dalla mancanza d’acqua. E insistendo che, una volta che il dono arriverà, se ne faccia “un uso saggio”. “Nel tempo della guerra, la preghiera. Nel tempo della pandemia, la ...

