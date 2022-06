Sanremo 2023, Chiara Ferragni co-conduttrice: la reazione inaspettata di Giulia Salemi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Qualche giorno fa, durante il Tg1, Amadeus ha ufficializzato il nome della prima co-conduttrice che lo affiancherà sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo: Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, conosciuta in tutto il mondo, varcherà il palcoscenico della kermesse canora nella serata d’apertura e poi in quella finale. Dopo l’annuncio, l’influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae insieme al conduttore e un video che riprendeva il momento in cui Amadeus ha dato la notizia. Molti i commenti, c’è stato chi si è congratulato, ma anche chi ha criticato la scelta di portare la Ferragni al teatro Ariston. Poco fa, anche Giulia Salemi si è espressa circa la presenza della bionda influencer a Sanremo. Le sue parole ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Qualche giorno fa, durante il Tg1, Amadeus ha ufficializzato il nome della prima co-che lo affiancherà sul palco dell’Ariston del Festival di. L’imprenditrice digitale, conosciuta in tutto il mondo, varcherà il palcoscenico della kermesse canora nella serata d’apertura e poi in quella finale. Dopo l’annuncio, l’influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae insieme al conduttore e un video che riprendeva il momento in cui Amadeus ha dato la notizia. Molti i commenti, c’è stato chi si è congratulato, ma anche chi ha criticato la scelta di portare laal teatro Ariston. Poco fa, anchesi è espressa circa la presenza della bionda influencer a. Le sue parole ...

