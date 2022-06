Rossi | “Missile di Putin potrebbe distruggere un paese ma ha finalità di deterrenza”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sono passati due mesi dal discorso televisivo durante il quale il presidente russo Vladimiraveva avvertito che il nuovobalistico intercontinentale Sarmat, della cui tecnologia la Russia sarà l’unicoal mondo a giovarsi, ‘costringerà tutti coloro che stanno cercando di minacciare il nostroa pensarci due volte’. Allora, il ministero della difesa russo si era affrettato a precisare che il, chetrasportare più testate nucleari e superare in astuzia le difese in qualsiasi parte del mondo, non era ancora pronto per il dispiegamento attivo. Dal canto loro, gli Stati Uniti avevano affermato di non essere stati sorpresi dal lancio, né dalle performance dell’arma”. L’analista di geopolitica e responsabilità dell’area geopolitica di ...