Ricerca Ey | + 83% di investimenti diretti esteri in Italia nel 2021

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Nel 2021 l'Italia conferma il suo trend positivo come destinazione di iniziative di investimento da parte di imprese estere, con la realizzazione di 207 progetti di investimenti diretti esteri (Ide). Questo risultato segna una crescita annua dell'83%, dato superiore rispetto a quello registrato in tutti gli altri Paesi europei. Tuttavia, con una quota di mercato del 3,5% - in aumento rispetto al 2% del 2020 - l'Italia si posiziona ancora a distanza dai principali attrattori di Ide in Europa, ovvero Francia (21%), Regno Unito (17%) e Germania (14%). È quanto emerge dall'EY Europe Attractiveness Survey 2022, Ricerca annuale che analizza l'andamento degli investimenti diretti esteri in Europa e ...

