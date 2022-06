Renzi, Calenda & C. godono. Ma la scissione nel M5S non gli porta voti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Esultano per la morte del Movimento 5 Stelle. La morte l’hanno decretata nei loro circolini di fronte a un calice di prosecco, scambiandosi messaggi di felicitazioni per Luigi Di Maio che ha deciso di abbandonare la nave inebriato dalla solidità percepita di un governo effimero pronto a schiantarsi sotto il tacco di Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche e si rallegrano per la morte del nemico. L’aria di guerra deve avere intasato gli ormoni di molti leader di partito L’aria di guerra deve avere intasato gli ormoni di molti leader di partito se è vero che l’annullamento dell’avversario (che si sta suicidando magnificamente da solo) diventa un risultato politico. Per essere chiari: ciò che sta accadendo all’interno del Movimento 5 Stelle, nato dall’uno che vale uno e tramortito da uni che sono diventati tutt’altro che portavoce e ora si occupano della propria ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Esultano per la morte del Movimento 5 Stelle. La morte l’hanno decretata nei loro circolini di fronte a un calice di prosecco, scambiandosi messaggi di felicitazioni per Luigi Di Maio che ha deciso di abbandonare la nave inebriato dalla solidità percepita di un governo effimero pronto a schiantarsi sotto il tacco di Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche e si rallegrano per la morte del nemico. L’aria di guerra deve avere intasato gli ormoni di molti leader di partito L’aria di guerra deve avere intasato gli ormoni di molti leader di partito se è vero che l’annullamento dell’avversario (che si sta suicidando magnificamente da solo) diventa un risultato politico. Per essere chiari: ciò che sta accadendo all’interno del Movimento 5 Stelle, nato dall’uno che vale uno e tramortito da uni che sono diventati tutt’altro chevoce e ora si occupano della propria ...

elio_vito : Renzi non si è dimesso, Calenda non si è dimesso, tutti i parlamentari di Italia Viva ed Azione sono stati eletti i… - Giorgiolaporta : Fanno l'ennesimo teatrino, #DiMaio fonda il gruppo 'Insieme per il Futuro' ma poi tra 7 mesi starà insieme al #M5S,… - fattoquotidiano : Da Carrara a Lucca a Frosinone i candidati di Renzi e Calenda appoggiano quelli di centrodestra e anche di destra e… - Michele02828265 : Aperta la 'caccia' a @luigidimaio per l'abbandono del #M5S, ma in questa Legislatura ha avuto illustri precedenti:… - LinaPenny1 : RT @infernalequinl1: @MicheleBonates3 Si, andare all'opposizione per due motivi il primo è che questo governo fa schifo , un inciucio conti… -