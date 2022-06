Raffineria russa bombardata da due droni killer (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Raffineria russa di Novoshakhtinsk, situata a pochi chilometri dal confine con l'Ucraina, è stata devastata da due forti esplosioni che hanno provocato un incendio: prese di mira le cisterne per la raccolta del greggio. Novoshakhtinsk... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ladi Novoshakhtinsk, situata a pochi chilometri dal confine con l'Ucraina, è stata devastata da due forti esplosioni che hanno provocato un incendio: prese di mira le cisterne per la raccolta del greggio. Novoshakhtinsk...

