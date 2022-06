Psg, Al-Khelaifi lapidario: “La Superlega è già morta per me” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il progetto Superlega continua a far discutere. A parlarne questa volta è stato Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain e dell’Eca. “Per me la Superlega è già morta – ha detto Al-Khelaifi a Marca -. Non capisco perché il Real Madrid che ha vinto meritatamente una Champions League, festeggiandola per giorni interi poi dica che non gli piace giocarla“. “Se non sei felice, non parteciparci! È la migliore competizione del mondo e non mi capacito perché i tifosi spagnoli siano contrari” ha aggiunto il presidente del Psg sul progetto Superlega sostenuto da Juventus, Barcellona e Real Madrid. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il progettocontinua a far discutere. A parlarne questa volta è stato Nasser Al-, presidente del Paris Saint Germain e dell’Eca. “Per me laè già– ha detto Al-a Marca -. Non capisco perché il Real Madrid che ha vinto meritatamente una Champions League, festeggiandola per giorni interi poi dica che non gli piace giocarla“. “Se non sei felice, non parteciparci! È la migliore competizione del mondo e non mi capacito perché i tifosi spagnoli siano contrari” ha aggiunto il presidente del Psg sul progettosostenuto da Juventus, Barcellona e Real Madrid. SportFace.

