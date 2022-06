Perché Paxlovid, l'antivirale Pfizer contro il Covid, viene utilizzato poco (Di mercoledì 22 giugno 2022) La recente pubblicazione del report Aifa sull’uso degli antivirali contro Sars-CoV-2 consente di fare alcune considerazioni circa il farmaco di questa categoria che al momento si è rivelato più promettente, ovvero il Paxlovid di Pfizer. In particolare, consideriamo il suo utilizzo: su 600.000 dosi a suo tempo acquistate, al 7 giugno ne risultavano utilizzate 17.839, ovvero meno del 3 per cento di quelle disponibili. A fronte di 123.186 nuovi casi di infezione identificati nella settimana dal 2 all’8 giugno, il report ci informa che sono state somministrate 437 dosi di Paxlovid, ovvero meno di 4 nuovi pazienti su mille sono stati trattati con l’antivirale. Questo utilizzo è leggermente inferiore a quello registrato nella stessa settimana per un antivirale meno efficace, ovvero il ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 giugno 2022) La recente pubblicazione del report Aifa sull’uso degli antiviraliSars-CoV-2 consente di fare alcune considerazioni circa il farmaco di questa categoria che al momento si è rivelato più promettente, ovvero ildi. In particolare, consideriamo il suo utilizzo: su 600.000 dosi a suo tempo acquistate, al 7 giugno ne risultavano utilizzate 17.839, ovvero meno del 3 per cento di quelle disponibili. A fronte di 123.186 nuovi casi di infezione identificati nella settimana dal 2 all’8 giugno, il report ci informa che sono state somministrate 437 dosi di, ovvero meno di 4 nuovi pazienti su mille sono stati trattati con l’. Questo utilizzo è leggermente inferiore a quello registrato nella stessa settimana per unmeno efficace, ovvero il ...

