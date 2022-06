Partiti più “liquefatti” del sangue di S. Gennaro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 21 giugno all’interno della rubrica “Spigolature”. di Ermanno Corsi Nessuna mancanza di rispetto per il patrono di Napoli (tale dal 305),ma solo per riprendere una calzante espressione di Vittorio Del Tufo con la quale non si intende sicuramente di venir meno al proverbio medievale che raccomandava di “scherzare coi fanti e lascare stare i santi” (la materia sacra è di per sé intoccabile), ma solo sintetizzare lo stato di confuso sfarinamento della rappresentanza politica napoletano-campana nel contesto nazionale (conseguenze immancabili per tutto il Mezzogiorno, come del resto è “innaturalmente” ovvio). Mai così presente il Sud alla Camera e al Senato quanto a numeri. Il solo M5S con le Politiche del 2018 aveva portato a Montecitorio e a Palazzo Madama ben 339 rappresentanti (su 945) quasi tutti eletti nei collegi ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 21 giugno all’interno della rubrica “Spigolature”. di Ermanno Corsi Nessuna mancanza di rispetto per il patrono di Napoli (tale dal 305),ma solo per riprendere una calzante espressione di Vittorio Del Tufo con la quale non si intende sicuramente di venir meno al proverbio medievale che raccomandava di “scherzare coi fanti e lascare stare i santi” (la materia sacra è di per sé intoccabile), ma solo sintetizzare lo stato di confuso sfarinamento della rappresentanza politica napoletano-campana nel contesto nazionale (conseguenze immancabili per tutto il Mezzogiorno, come del resto è “innaturalmente” ovvio). Mai così presente il Sud alla Camera e al Senato quanto a numeri. Il solo M5S con le Politiche del 2018 aveva portato a Montecitorio e a Palazzo Madama ben 339 rappresentanti (su 945) quasi tutti eletti nei collegi ...

Pubblicità

reportrai3 : Qui dovrebbero realizzare una nuova terapia intensiva ma ad oggi c’è solo un deposito materiali. I lavori di riqual… - demagistris : L’Italia non partecipa,nemmeno come osservatore,alla conferenza di Vienna dei Paesi che hanno ratificato il trattat… - you_trend : Quanto hanno ottenuto le liste dei partiti nazionali nei capoluoghi in cui erano presenti? I due partiti con le per… - e_falce : @con_la_J oh guarda, a 62 anni il giro l'ho fatto tutto, ho iniziato dal PCI son passato ai radicali, ho creduto in… - francescacuore6 : RT @Max29633153: @DSantanche Parli proprio tu che hai cambiato più partiti che centrotavola... Un po' di vergogna, no eh? -

Macron: Governo di coalizione o maggioranza caso per caso . Ma dai partiti arrivano solo dei no Al tempo stesso Macron non dispera di "trovare presto una maggioranza più ampia e più chiara". In giornata il presidente aveva terminato un primo giro di con sultazioni con tutti i partiti . Che al ... Macron, al momento è escluso un governo di unità nazionale La "maggior parte" dei partiti non è d'accordo, secondo quanto annunciato in diretta tv dall'Eliseo il presidente. La strada è "la ricerca di una maggioranza più ampia e più chiara per agire". "... ROMA on line Al tempo stesso Macron non dispera di "trovare presto una maggioranzaampia echiara". In giornata il presidente aveva terminato un primo giro di con sultazioni con tutti i. Che al ...La "maggior parte" deinon è d'accordo, secondo quanto annunciato in diretta tv dall'Eliseo il presidente. La strada è "la ricerca di una maggioranzaampia echiara per agire". "... Partiti più “liquefatti” del sangue di San Gennaro