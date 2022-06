Nuoto, Mondiali 2022: Alessandro Miressi ottavo nei 100 sl, Francesca Fangio in Finale nei 200 rana (Di mercoledì 22 giugno 2022) Quinta giornata di semifinali e Finali alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), sede dei Mondiali 2022 di Nuoto in corsie. Un day-5 avaro di soddisfazioni per i colori azzurri rispetto ad altre giornate dove tutto è andato a gonfie vele. Nella Finale dei 100 stile libero il rumeno David Popovici ha concesso il bis dopo l’oro nei 200 sl e in 47.58 si è andato a prendere il successo davanti al francese Maxime Grousset (47.64) e al canadese Joshua Liendo Edwards (47.71). Brutta prestazione di Alessandro Miressi che con il crono di 48.31 ha chiuso in ultima posizione, con una seconda vasca da 25.49 e lontanissimo dai suoi livelli. L’atto conclusivo dei 200 delfino donne ha sorriso alla canadese Summer McIntosh (2:05.20, record mondiale giovanile) davanti all’americana Hali Flickinger ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Quinta giornata di semifinali e Finali alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), sede deidiin corsie. Un day-5 avaro di soddisfazioni per i colori azzurri rispetto ad altre giornate dove tutto è andato a gonfie vele. Nelladei 100 stile libero il rumeno David Popovici ha concesso il bis dopo l’oro nei 200 sl e in 47.58 si è andato a prendere il successo davanti al francese Maxime Grousset (47.64) e al canadese Joshua Liendo Edwards (47.71). Brutta prestazione diche con il crono di 48.31 ha chiuso in ultima posizione, con una seconda vasca da 25.49 e lontanissimo dai suoi livelli. L’atto conclusivo dei 200 delfino donne ha sorriso alla canadese Summer McIntosh (2:05.20, record mondiale giovanile) davanti all’americana Hali Flickinger ...

Pubblicità

Eurosport_IT : 22 anni e due medaglie mondiali in bacheca ????? Devastante Nicolò Martinenghi ?????? #FINABudapest2022 | #Nuoto |… - LaStampa : Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua - Eurosport_IT : Ancora una medaglia per gli Azzurri del nuoto artistico! ?????? #FINABudapest2022 | #Nuoto | #Budapest2022 - sportmediaset : Quinta giornata senza medaglie per l'Italia, peccato per Linda Cerruti #Nuoto #Mondiali - LadrilloColonel : RT @LaStampa: Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua -