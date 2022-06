Mostra su TikTok l'abito di Dior della nonna e fa una scoperta incredibile: 'Ecco quanto vale' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Trova su TikTok un abito vintage di Dior appartenuto a sua nonna e la sua storia diventa virale. Adeline Vining ha iniziato con il condividere la sua storia in un video su TikTok in cui diceva di aver ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Trova suunvintage diappartenuto a suae la sua storia diventa virale. Adeline Vining ha iniziato con il condividere la sua storia in un video suin cui diceva di aver ...

Pubblicità

leggoit : Mostra su #tiktok l'#abito di #dior della nonna e fa una scoperta incredibile: «Ecco quanto vale» - esauritoprep : odio tiktok il minuto prima mi fa ridere con un video divertente il minuto dopo mi mostra una che ha scoperto di av… - GroupM_Italy : Il Digital News Report di #Reuters mostra come i lettori under 25 si stiano spostando sempre di più su #TikTok e… - ArkadiMaslow : @Badr65656997 @AlessioParodi6 @fabio_dt Visto su tiktok. Che dire la ragazza non sa che i tipi con abs in bella mos… - castastrange : appena visto un tiktok dove tinelli di quelli dell’intervallo mostra il suo spazio di co-working aperto a fuerteventura -