Milan, che succede? “Euforia Scudetto svanita, c’è nervosismo” (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'edizione odierna di Tuttosport parla di un clima di nervosismo e tensione attorno al Milan. Finita l'Euforia Scudetto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 giugno 2022) L'edizione odierna di Tuttosport parla di un clima die tensione attorno al. Finita l'

Pubblicità

capuanogio : Ordine su #IlGiornale: il budget della discordia blocca le strategie del #Milan. Il clima di queste settimane ricor… - AntoVitiello : #Scaroni: 'Il rinnovo di #Maldini e Massara? Non mi preoccupo molto del tema Maldini-Massara, non ho il minimo dubb… - pisto_gol : La squadra della serieA che ha migliorato di più la sua produzione offensiva rispetto al passato è il #Torino di… - TheAngloItalian : @EmanueleBottoni Ma anche entrambi no? Forse Paolo vuole mettere anche un po' di 'peso nominale' nei posti giusti..… - Kalulisme : se il milan dà 15M al river plate per enzo fernandez lasciandolo in prestito lì fino a gennaio e un’altra squadra p… -