Meteo mercoledì: ancora caldo intenso, ma in arrivo rovesci e temporali. Ecco dove (Di mercoledì 22 giugno 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Mentre il fresco avanza sulla Penisola Iberica e sulla Francia, l’anticiclone africano posiziona i suoi massimi sul Mediterraneo centrale e l’Italia. I prossimi giorni saranno per noi molto caldi con valori massimi che potranno arrivare persino a superare la soglia dei 40°C nella giornata di giovedì, inquadrabile come il culmine di questa ondata. Faranno da contorno a questa situazione dei temporali collegati allo scorrimento di aria più umida e instabile che sovrasterà la cupola anticiclonica. temporali di calore più che altro stimolati da una leggera componente frontale che avranno maggiori chance di svilupparsi in corrispondenza dei settori alpini e prealpini dove potranno risultare localmente anche di forte intensità. Meteo MERCOLEDI’ 22 GIUGNO. ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 giugno 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Mentre il fresco avanza sulla Penisola Iberica e sulla Francia, l’anticiclone africano posiziona i suoi massimi sul Mediterraneo centrale e l’Italia. I prossimi giorni saranno per noi molto caldi con valori massimi che potranno arrivare persino a superare la soglia dei 40°C nella giornata di giovedì, inquadrabile come il culmine di questa ondata. Faranno da contorno a questa situazione deicollegati allo scorrimento di aria più umida e instabile che sovrasterà la cupola anticiclonica.di calore più che altro stimolati da una leggera componente frontale che avranno maggiori chance di svilupparsi in corrispondenza dei settori alpini e prealpinipotranno risultare localmente anche di forte intensità.MERCOLEDI’ 22 GIUGNO. ...

Pubblicità

Corriere : Mercoledì ancora molto caldo ma arrivano i primi temporali - muoversintoscan : #meteo le previsioni del tempo di oggi, mercoledì #22giugno, in #Toscana. A cura del @flash_meteo - radioaldebaran : Il #Meteo di oggi, mercoledì 22 giugno - #Levante - - pescaranews : #Meteo: le previsioni su #Pescara per mercoledì e giovedì - pescaranews : #Meteo: le previsioni su #Pescara per mercoledì e giovedì -