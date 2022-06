Lotto, a Messina vinti 45 mila euro con un terno secco (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il concorso del Lotto del 21 giugno premia Messina, dove un terno secco (18 - 44 - 50) sulla ruota di Palermo ha premiato un fortunato giocatore che si porta a casa 45 mila euro . Ma la fortuna ha ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il concorso deldel 21 giugno premia, dove un(18 - 44 - 50) sulla ruota di Palermo ha premiato un fortunato giocatore che si porta a casa 45. Ma la fortuna ha ...

Pubblicità

blogsicilia : #notizie #sicilia La Sicilia fa ancora festa con il Lotto, centrato un terno secco - - GiornaleLORA : Lotto, a Messina un terno secco da 45mila euro - PressGiochi : Lotto: Messina festeggia un terno da 45mila euro: - MaskulNitespore : RT @dr_duchesne: Renaissance Italy = more great painters than rest of non-west combined: Michelangelo Donatello Botticelli Titian Bellini… - dr_duchesne : Renaissance Italy = more great painters than rest of non-west combined: Michelangelo Donatello Botticelli Titian B… -