Le famiglie del litorale romano a “scuola di tenerezza” sulle orme di Papa Francesco

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma – Se si potesse sintetizzare la grande attenzione diper le, credenti e non, basterebbe una sola parola:. Anzi due:e vicinanza. In questi nove anni di pontificato, i discorsi, i documenti redatti dal Santo Padre e dagli organi della Santa Sede parlano da soli. Basti pensare ad Amoris laetitia o alle ultime linee guida sulla pastorale familiare (leggi qui), che hanno fatto tanto scalpore (complice anche una superficiale lettura da parte di molti mass media, ndr). E ora il tutto confluirà nel X Incontro Mondiale delle, che tra poche ore prenderà il via a Roma. Un evento “multicentrico e diffuso”, come sarà per volere dello stesso Pontefice, che vedrà il suo centro nell’Urbe, tra l’Aula Paolo VI e il Palazzo Lateranense, e con ...

FratellidItalia : ?? Grazie al lavoro di #FratellidItalia, la regione #Basilicata ha raggiunto un accordo sulle compensazioni ambienta… - vaticannews_it : L’appuntamento è dal 22 al 26 giugno, un evento aperto a tutte le famiglie del mondo. Il programma e l'attesa.… - Rvaticanaitalia : Presentazione del X incontro mondiale delle #famiglie, dal 22 al 26 giugno - SATELITLGTVUSA1 : RT @Rvaticanaitalia: Presentazione del X incontro mondiale delle #famiglie, dal 22 al 26 giugno - IstitutoViVe : Pittura en plein air nel Giardino ritrovato ??? Il 26 giugno bimbi e famiglie potranno partecipare ad un divertente… -

Save the Children stimava a +86 milioni i bambini inpovere. Ci si chiederà, perch ... monopoli più o meno dichiarati , paradisi fiscali, connivenze e occhi che si chiudono, politiche......si parlava diarcobaleno e di inclusività. Neanche a dirlo, arriva in Italia in un momento in cui si fa molto acceso il dibattito politico e sociale sui diritti LGBT . Nata ancor prima...Sorso. Porte aperte nella mattinata e nel pomeriggio di lunedì al Centro per le famiglie del Comune di Sorso per l’open day dedicato alle visite dei cittadini e alla presentazione dei nuovi servizi ...Garofolini, presidente Adico: “senza nuovi interventi del governo, i prezzi a luglio schizzeranno sopra 2,5 euro” . Mentre nei distributori della terraferma veneziana i prezzi della benzina verde e ...