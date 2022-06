Lavora sotto il sole e collassa per il caldo: salvato da un trapianto di fegato lampo (Di mercoledì 22 giugno 2022) salvato alle Molinette di Torino da un trapianto di fegato in seguito a una gravissima insufficenza epatica dovuta a un colpo di calore. L'uomo, 57 anni, corporatura da ex atleta corridore, residente nell'astigiano, è ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 giugno 2022)alle Molinette di Torino da undiin seguito a una gravissima insufficenza epatica dovuta a un colpo di calore. L'uomo, 57 anni, corporatura da ex atleta corridore, residente nell'astigiano, è ...

Pubblicità

Franc_Pon : @Margi625 Vuoi vedere i calli e le mani di chi lavora sotto il sole, il freddo e la pioggia,in cantiere o in campag… - Grazia_eso3 : RT @FedalmaB: @Grazia_eso3 Mio marito a 70 anni, cardiopatico, con 600€ al mese, lavora in cantiere, sul tetto sotto il sole per non morire… - FedalmaB : @Grazia_eso3 Mio marito a 70 anni, cardiopatico, con 600€ al mese, lavora in cantiere, sul tetto sotto il sole per… - Zio_Dino : @Since_in_1981 Po lavorà anche sotto al bancone. - Frances74964326 : La Juve lavora sotto traccia, è la stampa che non sa niente sulla Juve. Ti volevo informare che la Juve ha preso Po… -