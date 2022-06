IA e democrazia, servono nuovi anticorpi. Parla padre Benanti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Se a partire dalla rivoluzione industriale la macchina ha preso il posto del lavoro muscolare, oggi la rivoluzione digitale ha già cambiato radicalmente le vite di gran parte dell’umanità, con tutte le conseguenze che si possono già osservare sotto molteplici aspetti: fisici, spaziali, cognitivi. Per cui una delle domande cruciali del nostro tempo riguarda quali saranno gli effetti a lungo termine della rivoluzione digitale, e se in ballo c’è la possibilità che questa sostituisca in maniera sempre più determinante la mente umana. Non a caso, periodicamente accade che ingegneri della Silicon Valley facciano scalpore in tutto il mondo narrando di macchine che arrivano ad acquistare una personalità propria, una vera e propria “coscienza” e diventando “senzienti”, come nel recente caso dell’ex ingegnere di Google Blake Lemoine. padre Paolo Benanti, docente ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 giugno 2022) Se a partire dalla rivoluzione industriale la macchina ha preso il posto del lavoro muscolare, oggi la rivoluzione digitale ha già cambiato radicalmente le vite di gran parte dell’umanità, con tutte le conseguenze che si possono già osservare sotto molteplici aspetti: fisici, spaziali, cognitivi. Per cui una delle domande cruciali del nostro tempo riguarda quali saranno gli effetti a lungo termine della rivoluzione digitale, e se in ballo c’è la possibilità che questa sostituisca in maniera sempre più determinante la mente umana. Non a caso, periodicamente accade che ingegneri della Silicon Valley facciano scalpore in tutto il mondo narrando di macchine che arrivano ad acquistare una personalità propria, una vera e propria “coscienza” e diventando “senzienti”, come nel recente caso dell’ex ingegnere di Google Blake Lemoine.Paolo, docente ...

