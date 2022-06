Gli ospiti di Tim Summer Hits da Roma a Rimini e Portopiccolo Trieste

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono stati annunciati glidi Tim, l’appuntamento musicale Rai che in estate ci terrà compagnia portando in TV la migliore musica del momento. Alla guida del programma ci sono Stefano De Martino e Andrea Delogu, pronti a presentare canzoni e cantanti in alta rotazione radiofonica. Da giovedì 30 giugno in prima serata su Rai2 e RaiPlay è atteso l’appuntamento in TV, che verrà registrato nelle piazze italiane tra la fine del mese di giugno e l’inizio di luglio. Il nuovo appuntamento musicale si sviluppa in 6 puntate condotte da Andrea Delogu e Stefano De Martino in tre città. Prima tappa:. Si va poi in scena ae si chiude a. Sul palco i grandi nomi della musica italiana, da Blanco e Mamood, Elisa, Marco Mengoni ...