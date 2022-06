Giorgetti “Individuare altre misure contro il caro-carburanti”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Si è aperto un dibattito per “ulteriori e più incisivi strumenti per mitigare il prezzo dei”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo, nel corso del Question Time alla Camera. “E' in corso una indagine conoscitiva per verificare l'anomalia sull'andamento dei prezzi deipraticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione”, ha aggiunto. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

