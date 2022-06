Gas e luce, via libera del Cdm alla proroga degli sconti sulle bollette (Di mercoledì 22 giugno 2022) Via libera del consiglio dei ministri alla proroga per il terzo trimestre delle misure per contenere i prezzi delle bollette di luce e gas. Nel nuovo decreto sono incluse anche garanzie di liquidità per le imprese si occupano dello stoccaggio di gas, e il contributo per le aziende che importano gas naturale sul mercato italiano. Il Cdm si è riunito oggi, 22 giugno, alle 16. La riduzione dell’iva per le bollette è quindi confermata al 5%. Il decreto, composto da 6 articoli, prevede al numero 1 il contenimento dei rincari sull’elettricità, l’annullamento degli oneri generali di sistema «anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico». Lo riporta il Sole 24 Ore ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) Viadel consiglio dei ministriper il terzo trimestre delle misure per contenere i prezzi delledie gas. Nel nuovo decreto sono incluse anche garanzie di liquidità per le imprese si occupano dello stoccaggio di gas, e il contributo per le aziende che importano gas naturale sul mercato italiano. Il Cdm si è riunito oggi, 22 giugno, alle 16. La riduzione dell’iva per leè quindi confermata al 5%. Il decreto, composto da 6 articoli, prevede al numero 1 il contenimento dei rincari sull’elettricità, l’annullamentooneri generali di sistema «anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico». Lo riporta il Sole 24 Ore ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Non ci interessano le beghe interne del Movimento 5 Stelle, ci interessa che il governo confermi gli sconti su carb… - telodogratis : Bollette luce e gas, nuovo intervento contro i rincari - DDanielacarla2 : RT @GreenGalileo: W la democrazia occidentale! Nel paese dei migliori niente donne né giovani solo vecchi signori ??????#Draghistan #Draghi… - Ralphmax69 : @NinaRicci_us @HuffPostItalia Saranno felici gli immigrati che si sentiranno come a casa loro in un paese perfettam… - italiaserait : Bollette luce e gas, nuovo intervento contro i rincari -