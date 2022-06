Francesca Ferragni è diventata mamma: è nato Edoardo, Chiara Ferragni e Fedez diventano zii (Di mercoledì 22 giugno 2022) È nato il nuovo erede di casa Ferragni: Edoardo, figlio di Francesca Ferragni e del compagno Riccardo Nicoletti, è nato qualche ora fa. Non si sa ancora molto di questa nascita se non che i genitori hanno già provveduto a fare l’annuncio social, prima che il reparto di maternità dell’ospedale impazzisse e la notizia uscisse per vie traverse. Francesca Ferragni ha partorito: è arrivato Edoardo “Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi”: queste le parole della coppia, che ha condiviso un’ora fa un post Instagram a 4 mani in cui annunciava la nascita del primogenito. Nelle foto si vede Francesca ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 giugno 2022) Èil nuovo erede di casa, figlio die del compagno Riccardo Nicoletti, èqualche ora fa. Non si sa ancora molto di questa nascita se non che i genitori hanno già provveduto a fare l’annuncio social, prima che il reparto di maternità dell’ospedale impazzisse e la notizia uscisse per vie traverse.ha partorito: è arrivato“Benvenuto al mondo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi”: queste le parole della coppia, che ha condiviso un’ora fa un post Instagram a 4 mani in cui annunciava la nascita del primogenito. Nelle foto si vede...

Pubblicità

discoradioIT : #Cremona, fiocco azzurro in casa #Ferragni: nato Edoardo, figlio di Francesca e di Riccardo Nicoletti - xsaransia : Ma la gravidanza di francesca ferragni è durata quattro mesi o sono io a non avere più il senso del tempo? - anitramare : no raga è nato il bimbo della francesca ferragni PIANGO gravidanza flash comunque congratulazioni?????????????? - matildhar : francesca ferragni ha partorito - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Chiara Ferragni, è nato il nipote Edoardo. L’annuncio della sorella Francesca: “Non riusciamo a credere che ti abbiamo fa… -