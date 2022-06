Fiat - La nuova Panda sarà elettrica e derivata dalla Centoventi | debutterà nel 2024

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 22 giugno 2022) La, o se preferite, si farà. Lo ha confermato a Quattroruote il ceo del brand, Olivier Franois, sull'onda dei risultati conseguiti500 che si conferma l'più venduta in Italia e la seconda in Europa dopo la Tesla Model 3. Essere stabilmente davanti alla Volkswagen in Europa è una bella soddisfazione, per ricordarselo ho idea che bisogna tornare agli anni 70, dice il manager, sottolineando come la transizione ecologica stia rimescolando tutte le carte e sia un'opportunità per un marchio comedi tornare a prendersi una leadership. Ma una leadership, viene da obiettare, non la fai soltanto con un prodotto un po' sofisticato come la 500. Hai bisogno di più carne al fuoco, di vetture più popolari. E ...