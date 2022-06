Denis Bergamini | nuova udienza | raccolte le testimonianze di ex calciatori

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ripreso quest’oggi il processo sulla morte di, giocatore del Cosenza, avvenuta nel 1989. Il decesso era stato attribuito ad un suicidio in un primo momento, ma dalla testimonianza di Castagnini, capitano a quei tempi, è emerso che i due non si frequentavano al di fuori del campo di gioco e ha smentito qualsiasi discorso inerente al presunto giro di calcioscommesse effettuato insieme. Nell’sono state ascoltate anche Giuliana Tampieri e due sorelle che hanno descrittocome un ragazzo tranquillo. L’ultimo a parlare è stato Stefano Benanti, ex calciatore che ha raccontato di un incontro avuto con Isabella Interno’, ex fidanzata di, unica imputata del reato di omicidio volontario, che gli avrebbe raccontato la sua versione dei fatti. Isabella gli riferì che era in ...