Caso Suarez, chi deve chiedere scusa alla Juve (e alla sua avvocata) (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone e il sostituto Paolo Abritti hanno chiesto il proscioglimento dell' avvocata Maria Turco , legale rappresentante della Juve , dall'accusa ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone e il sostituto Paolo Abritti hanno chiesto il proscioglimento dell'Maria Turco , legale rappresentante della, dall'accusa ...

Pubblicità

tuttosport : #Juventus, il caso #Suarez-#Perugia finisce. Ma ovviamente non fa notizia ?? - forumJuventus : Caso Suarez: chiesto il proscioglimento per l’Avv. “incaricata dalla Juve” Maria Turco ? - capodanilo : RT @tuttosport: #Juventus, il caso #Suarez-#Perugia finisce. Ma ovviamente non fa notizia ?? - mister_mister_w : RT @massimozampini: Media che danno sentenze di condanna (e indignazione) prima che comincino i processi, con esercito di boccaloni che rip… - Sicilianodoc7 : RT @massimozampini: Media che danno sentenze di condanna (e indignazione) prima che comincino i processi, con esercito di boccaloni che rip… -