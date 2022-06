C.N. Posillipo, c’è il rinnovo di Antonio Picca (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl C.N. Posillipo comunica di aver rinnovato, con il Presidente Filippo Parisio, il contratto con l’atleta Antonio Picca per la stagione 2022-2023. Il difensore napoletano, prodotto del vivaio rossoverde, Capitano della squadra Under 20 Campione d’Italia nel 2019, vestirà ancora la calottina del C.N. Posillipo nel prossimo campionato dopo le buone prestazioni fornite in questa stagione. Con il rinnovo di Picca, dopo l’ingaggio di Stevenson e le conferme per Abramson, Julien Lanfranco, Spinelli e Aiello, si va delineando la formazione di Mister Roberto Brancaccio che parteciperà al prossimo campionato di Serie A1. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl C.N.comunica di aver rinnovato, con il Presidente Filippo Parisio, il contratto con l’atletaper la stagione 2022-2023. Il difensore napoletano, prodotto del vivaio rossoverde, Capitano della squadra Under 20 Campione d’Italia nel 2019, vestirà ancora la calottina del C.N.nel prossimo campionato dopo le buone prestazioni fornite in questa stagione. Con ildi, dopo l’ingaggio di Stevenson e le conferme per Abramson, Julien Lanfranco, Spinelli e Aiello, si va delineando la formazione di Mister Roberto Brancaccio che parteciperà al prossimo campionato di Serie A1. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

