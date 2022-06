Agrigento, la provincia dove la crisi idrica non è (solo) colpa della siccità. E il passaggio dal privato al pubblico non ha risolto il problema (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le autobotti per le strade di Agrigento si vedono già nelle giornate d’inverno quando le piogge ci sono ma l’acqua continua a scarseggiare e i turni di distribuzione idrica variano dai 3 ai 10 giorni. Nella provincia che rappresenta il sud del sud, l’acqua corrente non c’è mai stata e nei piccoli paesi, fatti di vicoli stretti e di strade impervie, si fa pure fatica a rifornire le abitazioni con le autobotti. Se i rubinetti sono a secco il problema principale riguarda però la rete idrica. In quasi l’80% dei comuni della provincia è ormai vetusta e datata: questo causa continue rotture che fanno disperdere in strada circa il 50% dell’acqua erogata dall’Aica, la società pubblica che oggi gestisce – con enormi problemi – la distribuzione dell’importante bene, ancora per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le autobotti per le strade disi vedono già nelle giornate d’inverno quando le piogge ci sono ma l’acqua continua a scarseggiare e i turni di distribuzionevariano dai 3 ai 10 giorni. Nellache rappresenta il sud del sud, l’acqua corrente non c’è mai stata e nei piccoli paesi, fatti di vicoli stretti e di strade impervie, si fa pure fatica a rifornire le abitazioni con le autobotti. Se i rubinetti sono a secco ilprincipale riguarda però la rete. In quasi l’80% dei comuniè ormai vetusta e datata: questo causa continue rotture che fanno disperdere in strada circa il 50% dell’acqua erogata dall’Aica, la società pubblica che oggi gestisce – con enormi problemi – la distribuzione dell’importante bene, ancora per ...

