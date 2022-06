Affare Osimhen: “De Laurentiis non rischia nulla, non credo a sanzioni sportive” (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’avvocato Fabio Fulgeri è intervenuto sull’indagine della Procura di Napoli sul caso Osimhen, con il coinvolgimento di Aurelio De Laurentiis. Al presidente del Napoli è stato contestato il reato di falso in bilancio ma secondo il legale si tratta di “un atto dovuto il Napoli è assolutamente sereno. In contemporanea è in corso anche un’indagine sui dirigenti del Lille, quindi è normale che ci sia stato uno scambio sulla vicenda trattata anche dalla Procura Federale. Siamo sereni perché si tratta di argomenti già affrontati in precedenza. Inoltre confermo che ero presente alla perquisizione e non c’è stato alcun sequestro di tablet e pc“. Secondo l’avvocato Fulgeri, che parla a Radio Goal, il Napoli nella questione Osimhen non “rischia nulla, ma ovviamente come ogni indagato è sottoposto a procedimento ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’avvocato Fabio Fulgeri è intervenuto sull’indagine della Procura di Napoli sul caso, con il coinvolgimento di Aurelio De. Al presidente del Napoli è stato contestato il reato di falso in bilancio ma secondo il legale si tratta di “un atto dovuto il Napoli è assolutamente sereno. In contemporanea è in corso anche un’indagine sui dirigenti del Lille, quindi è normale che ci sia stato uno scambio sulla vicenda trattata anche dalla Procura Federale. Siamo sereni perché si tratta di argomenti già affrontati in precedenza. Inoltre confermo che ero presente alla perquisizione e non c’è stato alcun sequestro di tablet e pc“. Secondo l’avvocato Fulgeri, che parla a Radio Goal, il Napoli nella questionenon “, ma ovviamente come ogni indagato è sottoposto a procedimento ...

