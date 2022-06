"Abbiamo Di Maio...": cala il gelo a La7. Arriva la risposta che spiazza Mentana (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un siparietto che la dice lunga sulle ore concitate che si sono vissute ieri fuori dal Palazzo mentre il Movimento Cinque Stelle andava per aria. A tgLa7 il direttore Enrico Mentana mentre commentava la crisi dei 5 Stelle innescata dalla risoluzione sull'Ucraina, ha intercettato per strada, in collegamento, Matteo Renzi. L'ex premier si è subito prestato ai microfoni per commentare lo sfacelo grillino e soprattutto la fuoriuscita di Luigi Di Maio. Mentana ha subito preso la parola ma qualcosa è andato storto. Forse il tema Di Maio era troppo caldo, forse ne aveva parlato fino a un minuto prima, sta di fatto che il direttore di Tg La7 si è rivolto a Renzi così: "Ecco Abbiamo Di Maio in collegamento...". Prima un momento di gelo con lo stesso inviato di La7 in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un siparietto che la dice lunga sulle ore concitate che si sono vissute ieri fuori dal Palazzo mentre il Movimento Cinque Stelle andava per aria. A tgLa7 il direttore Enricomentre commentava la crisi dei 5 Stelle innescata dalla risoluzione sull'Ucraina, ha intercettato per strada, in collegamento, Matteo Renzi. L'ex premier si è subito prestato ai microfoni per commentare lo sfacelo grillino e soprattutto la fuoriuscita di Luigi Diha subito preso la parola ma qualcosa è andato storto. Forse il tema Diera troppo caldo, forse ne aveva parlato fino a un minuto prima, sta di fatto che il direttore di Tg La7 si è rivolto a Renzi così: "EccoDiin collegamento...". Prima un momento dicon lo stesso inviato di La7 in ...

