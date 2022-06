Tra manifestazioni e feste, Manu Chao è ancora l’ultimo spirito libero (Di martedì 21 giugno 2022) Riascoltare Manu Chao (Parigi, 21 giugno 1961), a distanza di anni dal periodo di maggior successo, che si può collocare tra gli anni ’90 e duemila, è un effetto amarcord. Ci riporta alle manifestazioni pacifiste e alle feste della sinistra studentesca di cui è stato colonna sonora. Nel 2021 è tornato a suonare a Genova 20 anni dopo il suo concerto del 2001 e ha partecipato, a sorpresa, al concerto in ricordo di Carlo Giuliani, ucciso durante gli scontri del G8 in quel tragico 20 luglio. Si faceva e si fa tutt’ora portavoce del no-globalismo freak tra i vari gruppi folk, ska e punk che affollavano piazze, palchi e negozi di dischi. All’apice della sua popolarità ha pubblicato il famoso album Clandestino, con alcune hit che sono subito entrate nel cuore di tutti coloro che indossavano calzoni fricchettoni, ma non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Riascoltare(Parigi, 21 giugno 1961), a distanza di anni dal periodo di maggior successo, che si può collocare tra gli anni ’90 e duemila, è un effetto amarcord. Ci riporta allepacifiste e alledella sinistra studentesca di cui è stato colonna sonora. Nel 2021 è tornato a suonare a Genova 20 anni dopo il suo concerto del 2001 e ha partecipato, a sorpresa, al concerto in ricordo di Carlo Giuliani, ucciso durante gli scontri del G8 in quel tragico 20 luglio. Si faceva e si fa tutt’ora portavoce del no-globalismo freak tra i vari gruppi folk, ska e punk che affollavano piazze, palchi e negozi di dischi. All’apice della sua popolarità ha pubblicato il famoso album Clandestino, con alcune hit che sono subito entrate nel cuore di tutti coloro che indossavano calzoni fricchettoni, ma non ...

