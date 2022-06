Tour negli stadi di Cesare Cremonini: “Oltre 150.000 in quattro concerti, grazie a tutti” (Di martedì 21 giugno 2022) BOLOGNA – Approfittando di un giorno di pausa, Cesare Cremonini ha voluto fare sui suoi canali social un breve bilancio del Tour che sta attualmente tenendo negli stadi italiani e che si sta rivelando un successo. Queste le parole del cantautore bolognese: “Cremonini stadi 2022 mi manca, ma anche il riposo è importante in questo spettacolo così impegnativo. Siete stati Oltre 150.000 in quattro concerti. grazie a tutti. Con il pensiero sono già a Firenze!”. L’ex leader dei Lunapop è infatti atteso mercoledì 22 giugno a Firenze per continuare a festeggiare con il proprio pubblico i 20 anni di carriera. In scaletta, Oltre ai brani più famosi di Cesare ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 giugno 2022) BOLOGNA – Approfittando di un giorno di pausa,ha voluto fare sui suoi canali social un breve bilancio delche sta attualmente tenendoitaliani e che si sta rivelando un successo. Queste le parole del cantautore bolognese: “2022 mi manca, ma anche il riposo è importante in questo spettacolo così impegnativo. Siete stati150.000 in. Con il pensiero sono già a Firenze!”. L’ex leader dei Lunapop è infatti atteso mercoledì 22 giugno a Firenze per continuare a festeggiare con il proprio pubblico i 20 anni di carriera. In scaletta,ai brani più famosi di...

