Pubblicità

Datafriedkin : RT @CheccoCasano: @Sardanapalooo @fettonejr @OfficialASRoma Per la cronaca: la Roma ha fatto una sola chiamata ad Aprile per Dybala. Da lì… - ASR192711 : RT @AttilioMalena: I contatti tra la #Roma e #Guedes restano più vivi che mai: e al #Valencia piace #Diawara... #calciomercato - iIMolisano : RT @AttilioMalena: I contatti tra la #Roma e #Guedes restano più vivi che mai: e al #Valencia piace #Diawara... #calciomercato - Gueye84Roma : RT @AttilioMalena: I contatti tra la #Roma e #Guedes restano più vivi che mai: e al #Valencia piace #Diawara... #calciomercato - LaRomanBomber : RT @AttilioMalena: I contatti tra la #Roma e #Guedes restano più vivi che mai: e al #Valencia piace #Diawara... #calciomercato -

Calciomercato.com

...anche la Juventus Lucas Torreira potrebbe presto scatenare un derby di Calciomercato tra lae ... Igli Tare dunque, avrebbe dato vita ai primicon l'Arsenal, cercando di strappare Torreira ...Bergomi è poi entrato nei dettagli deicon l'agente: 'Antun sapeva benissimo che prima di ... così come con Perisic, alla fine il primo ha rinnovato con lae il secondo se ne è andato ... Roma, contatti per Senesi Roma, 21 giu. (askanews) - Regione Lombardia, a supporto della complessa macchina organizzativa attivata per far fronte all emergenza connessa allostraordinario arrivo di profughi ucraini - sono 129.6 ...Il sito iberico todofichajes racconta infatti che ci sarebbero state diverse conversazioni tra José Mourinho e CR7 i quali, ricordiamo, non hanno sempre avuto un rapporto idilliaco. L’affare ha tutte ...