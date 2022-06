Rivoluzione Atp: dopo Wimbledon via libera (per qualche mese) al 'coaching' (Di martedì 21 giugno 2022) Il 10 luglio si assegnerà il titolo a Wimbledon, il giorno dopo si aprirà una nuova pagina nella storia recente dell'Atp. Una sperimentazione di qualche mese, fino alla fine del 2022, per poi trarre ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 giugno 2022) Il 10 luglio si assegnerà il titolo a, il giornosi aprirà una nuova pagina nella storia recente dell'Atp. Una sperimentazione di, fino alla fine del 2022, per poi trarre ...

