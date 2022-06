Rai 2 taglia l’oro di Benedetta Pilato ai Mondiali di nuoto per dare la linea all’Almanacco di Drusilla. Ma perché?! – Video (Di martedì 21 giugno 2022) Benedetta Pilato medaglia d'oro - Mondiali di nuoto 2022 (foto Twitter @Coninews) L’Almanacco del Giorno Dopo, ma anche la figuraccia del giorno prima. Nella giornata di ieri – lunedì 20 giugno 2022 – Rai 2 ha pensato bene (“bene” si fa per dire) di interrompere bruscamente la messa in onda dei Mondiali di nuoto in corso a Budapest proprio durante la conquista della medaglia d’oro da parte di un’italiana per dare la linea al programma di Drusilla Foer. Nella “scorpacciata” di medaglie di cui sta facendo incetta la spedizione Azzurra, ieri si è aggiunto il metallo più prezioso di Benedetta Pilato, oro nei 100 metri rana femminili. Rai 2 – che ricordiamo trasmette tutti i giorni i ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 21 giugno 2022)medaglia d'oro -di2022 (foto Twitter @Coninews) L’Almanacco del Giorno Dopo, ma anche la figuraccia del giorno prima. Nella giornata di ieri – lunedì 20 giugno 2022 – Rai 2 ha pensato bene (“bene” si fa per dire) di interrompere bruscamente la messa in onda deidiin corso a Budapest proprio durante la conquista della medaglia d’oro da parte di un’italiana perlaal programma diFoer. Nella “scorpacciata” di medaglie di cui sta facendo incetta la spedizione Azzurra, ieri si è aggiunto il metallo più prezioso di, oro nei 100 metri rana femminili. Rai 2 – che ricordiamo trasmette tutti i giorni i ...

