Queer Week a Firenze | dal 21 giugno tanti eventi per abbattere barriere | ecco il programma

(Di martedì 21 giugno 2022) Dibattiti, spettacoli, cinema. C’è un po’ di tutto nella primafiorentina, organizzata da ArcigayAltre Sponde da oggi, martedì 21, fino al 26. La manifestazione, con ingresso libero, è organizzata a Lumen, il laboratori ourbano del Mensola, in via del Guarlone 25. Laè prima di tutto la risposta ad un bisogno sempre più diffuso di un luogo idealmente e concretamente libero, dove tutte le persone possano essere ed esprimersi per ciò che sono, anche solo da un punto di vista creativo, senza subire pregiudizi, ma anche dalla volontà sempre più presente di buttare giù quei vecchi muri di divisione sociale che piano piano – grazie alle nuove generazioni – si stanno lentamente sgretolando....

Pubblicità

gonews

Lae prima di tutto la risposta ad un bisogno sempre piu diffuso di un luogo idealmente e concretamente libero, dove tutte le persone possano essere ed esprimersi per cio che sono, anche ...La Prideinizierà il 19 Giugno alle 10:30 con l'ormai consueto format "Diritti in vetta" ... dell'universo trans*, della letteratura, dell'artee dell'importanza del benessere psicologico. ... Al via la queer week al Lumen, sei giorni di appuntamenti culturali tra dibattiti e spettacolo Con un calendario denso e vario, a partire dalle 20 di martedì 21 giugno fino a domenica 26, una settimana intera di appuntamenti a tema Queer in ...Teramo. Essere se stessi, nel pieno del proprio "colore". "Quest'anno, dopo una settimana di eventi per tutto l'Abruzzo, il corteo di Abruzzo Pride", scrive il comunicato dell'evento, "attraverserà Te ...