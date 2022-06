Pubblicità

Nicola839 : RT @Soffotcka: Putin: 'Siamo orgogliosi che nel corso di un'operazione militare speciale, i nostri combattenti agiscano con coraggio, profe… - Soffotcka : Putin: 'Siamo orgogliosi che nel corso di un'operazione militare speciale, i nostri combattenti agiscano con coragg… - LatrBerserkr : RT @andreacantelmo8: #Putin: 'Siamo orgogliosi che durante l'operazione militare speciale i nostri combattenti agiscano con coraggio, profe… - LPincia : RT @andreacantelmo8: #Putin: 'Siamo orgogliosi che durante l'operazione militare speciale i nostri combattenti agiscano con coraggio, profe… - smilypapiking : RT @andreacantelmo8: #Putin: 'Siamo orgogliosi che durante l'operazione militare speciale i nostri combattenti agiscano con coraggio, profe… -

Agenzia askanews

In questa unità, nella fede della giustezza della loro causa, nell'enorme sostegno popolare che i nostri soldati sentono, si trova la grande forza invincibile della Russia", ha detto, usando l'...Il presidente russo Vladimirsi è detto 'orgoglioso' dell'azione dei suoi soldati in Ucraina. 'Siamoche durante l'operazione militare speciale i nostri combattenti agiscano con ... Putin: "Orgogliosi dei nostri soldati nell'operazione speciale" Mosca, 21 giu. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin si è detto 'orgoglioso' dell'azione dei suoi soldati in Ucraina, promettendo ...Il presidente russo Vladimir Putin si è detto "orgoglioso" dell'azione dei suoi soldati in Ucraina. "Siamo orgogliosi che durante l'operazione militare speciale i nostri combattenti agiscano con corag ...