Pisa, incendio a Ospedaletto, evacuati uffici in via Antonio Meucci - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 21 giugno 2022) I vigili del fuoco dominano le fiamme (Foto Enrico Mattia Del Punta) Per approfondire : Foto : Pisa, incendio in un palazzo a Ospedaletto / FOTO Paura a Ospedaletto per un incendio divampato in via ... Leggi su lanazione (Di martedì 21 giugno 2022) I vigili del fuoco dominano le fiamme (Foto Enrico Mattia Del Punta) Per approfondire : Foto :in un palazzo a/ FOTO Paura aper undivampato in via ...

Pubblicità

iltirreno : ?? INCENDIO IN UN PALAZZO DELLA ZONA INDUSTRIALE A PISA - Nazione_Pisa : Pisa, incendio a Ospedaletto, evacuati uffici in via Antonio Meucci - Nazione_Pisa : Pisa, incendio in un palazzo a Ospedaletto / FOTO - QuiNewsPisa : Fiamme a Ospedaletto, evacuati studi e uffici - venti4ore : Pisa, incendio a Ospedaletto, evacuati uffici in via Antonio Meucci -