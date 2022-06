Piero Chiambretti porta in tribunale l’ex Laviosa: problema con gli alimenti della figlia (Di martedì 21 giugno 2022) Il conduttore ha chiesto di dimezzare l’assegno di mantenimento della figlia Piero Chiambretti è al centro delle ultime news relative non a qualche programma tv ma alla sua vicenzda personale. Il conduttore ha infatti chiesto la riduzione dell’assegno di mantenimento della figlia. Chiambretti ha così citato in tribunale la ex Federica Laviosa, per «la modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia». Si chiede di passara da a 3.000 a 800 euro al mese. Chiambretti sostiene che le sue entrate siano passate da 55 a 26 Milan euro e che la ex usi i soldi dell’assegno per esigenze personali. Questo si legge nei documenti e nel ricorso firmato dall’avvocato Benedetta ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 giugno 2022) Il conduttore ha chiesto di dimezzare l’assegno di mantenimentoè al centro delle ultime news relative non a qualche programma tv ma alla sua vicenzda personale. Il conduttore ha infatti chiesto la riduzione dell’assegno di mantenimentoha così citato inla ex Federica, per «la modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento». Si chiede di passara da a 3.000 a 800 euro al mese.sostiene che le sue entrate siano passate da 55 a 26 Milan euro e che la ex usi i soldi dell’assegno per esigenze personali. Questo si legge nei documenti e nel ricorso firmato dall’avvocato Benedetta ...

Pubblicità

Marc30680 : RT @Gazzettino: Piero Chiambretti: «Il mio reddito sceso da 55mila a 26mila euro, non posso più pagare il man... - infoitcultura : Piero Chiambretti in tribunale a Torino, lite con l'ex Federica Laviosa sugli alimenti per la figlia - infoitcultura : Piero Chiambretti e la ex Federica Laviosa in tribunale: braccio di ferro sui soldi per la figlia - infoitcultura : Piero Chiambretti porta in tribunale la ex Federica Laviosa - ParliamoDiNews : Piero Chiambretti porta in tribunale la ex Federica Laviosa | Vanity Fair Italia #VanityFairStories #VanityStars… -